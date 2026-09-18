Mayra Goñi emocionada por reencuentro con Gisela Valcárcel en Valentina Valiente: “Me agarró de sorpresa”

El regreso de Gisela Valcárcel a la televisión ha remecido el mundo del entretenimiento, y una de las más sorprendidas con esta noticia fue la propia Mayra Goñi, protagonista de Valentina Valiente, quien contó cómo se enteró que la conductora formaría parte de la telenovela de Latina.

Luego de siete años sin compartir pantalla, ambas figuras se volvieron a encontrar en las grabaciones de Valentina Valiente.

Mayra reveló entre risas cómo se enteró de la noticia: “Increíble que haya aceptado, me agarró de sorpresa. El productor me dijo ‘mañana vas a grabar con Gisela’ y yo dije: ‘¿Cómo aceptó?’”.

A pesar del asombro, la artista expresó su entusiasmo por volver a actuar al lado de Gisela: “Yo feliz de compartir con ella. Habrán pasado como 7 años. Vamos a recordar algún momento donde trabajamos juntas”.

Muy pronto no te pierdas la participación de Gisela Valcárcel en Valentina Valiente.

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