Valentina Valiente capítulo 131: Alejandro bota de su casa a un amigo que humilló a un repartidor

Lo que empezó como una noche de diversión terminó con Alejandro sacando a alguien de su propia casa. Macarena se divertía como nunca en la reunión organizada en el departamento de Alejandro. Sin embargo, él no la pasaba nada bien, sintiéndose completamente fuera de lugar frente a la actitud soberbia y arrogante de sus amigos.

Todo se salió de control cuando un repartidor de comida llegó un poco tarde y, en lugar de entender la situación, los presentes empezaron a humillarlo sin ningún filtro, llegando incluso a retarlo a comerse una pizza entera en menos de tres minutos, como si fuera un show armado para su entretenimiento y como si el dinero les diera derecho a hacer lo que quisieran con cualquier persona. Alejandro fue el único que pidió que pararan con la burla y se acercó a pagarle al repartidor.

En medio de esa humillación, uno de los “amigos” de Alejandro, quien además fue el que empezó con todas las bromas pesadas hacia el repartidor, se atrevió a decir que Alejandro se estaba volviendo demasiado sensible por juntarse con la gente de San Gerónimo. Esa frase fue la gota que derramó el vaso para Alejandro, quien ya no aguantó más y decidió sacarlo de su casa sin pensarlo dos veces.

¿Alejandro empezará a alejarse de este círculo de amigos que claramente no encaja con sus valores? ¿Esta actitud marcará un antes y un después en cómo se relaciona con la gente de San Gerónimo? No te pierdas ni un capítulo más y sigue disfrutando de Valentina Valiente para descubrir qué pasará después.

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