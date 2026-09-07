Valentina Valiente capítulo 131: Rita enfrenta a Maca y Ximena tras descubrir cómo hablan de ella a sus espaldas

Las cosas se pusieron tensas para Rita luego de vivir un momento bastante incómodo. Todo empezó cuando Maca le pidió que se apurara en recoger un pedido que acababa de llegar a recepción. Rita, sin pensarlo dos veces, salió corriendo a buscarlo, pero por el apuro se olvidó su celular, donde justamente tenía el código de entrega que Maca le había enviado. Al volver y abrir la puerta, se topó con algo que no esperaba escuchar.

Brisa les estaba reclamando fuerte a Maca y Ximena por el pésimo trato que le daban a Rita. Ximena, lejos de recapacitar, le respondió que ella misma se lo había buscado por tener la idea de aparecer en sus videos. Macarena, para rematar, agregó que Rita solo era su empleada y que no tenía por qué comportarse como una “limeñita diva” más. Ante los reclamos de Brisa, que las tildó de crueles, ambas empezaron a burlarse de Rita diciéndole que era una copia barata de ellas, que las miraba obsesionada por ser como ellas, y que su vida “mugrosa” era la razón de su desesperación.

Eso fue la gota que derramó el vaso. Rita ya no pudo contenerse y salió a confrontarlas cara a cara, exigiéndoles que tuvieran la decencia de decirle todo eso en su propia cara. Sin filtro, les soltó que eran unas hipócritas por tratarla así, criticándola además por el lugar de donde viene, desde una posición de total privilegio. Macarena intentó bajarle el tono al asunto, asegurándole que nada de lo dicho había sido en serio, pero Rita no le creyó ni un poco y siguió insistiendo en lo malas personas que eran, hasta que Ximena, incómoda, le pidió que parara.

Fue en ese momento cuando Rita entendió cómo el dinero cambia a las personas y les dijo: “Es bien bajo despreciar a alguien por la poca suerte que ha tenido en la vida”. Ximena se levantó para sacarla del edificio, y Rita, entre la decepción y el arrepentimiento, solo atinó a decir que se sentía mal por haber trabajado y creído en ellas, antes de retirarse. Brisa, por su parte, no se quedó callada y les hizo ver a sus amigas que Rita tenía toda la razón, y que ya era hora de que asumieran las consecuencias de sus actos.

¿Rita se atreverá a dejar el trabajo después de esta humillación? ¿Maca y Xime aprenderán la lección o seguirán con su actitud? No te pierdas ningún detalle de esta historia y sigue disfrutando de Valentina Valiente.

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