Valentina Valiente capítulo 75: ¡Frida acusa a Lupe de aprovecharse de Don Edmundo!

Luego de enterarse de que Don Edmundo decidió regalarle un departamento a Lupe como muestra de agradecimiento por sus 25 años de trabajo y lealtad, Frida no pudo contener su indignación y fue directamente a enfrentarla.

Frida dejó entrever que existiría algo más detrás de la generosa decisión de su esposo. Desde el primer momento, la decoradora se mostró agresiva y cuestionó las verdaderas razones del obsequio. “Algo huele muy mal para que mi esposo te regale un departamento escondidas”, le reclamó Frida, dejando sorprendida a Lupe, quien intentó explicar que nunca pidió nada y que todo fue iniciativa de Don Edmundo.

Sin embargo, Frida continuó con sus insinuaciones y no dudó en poner en tela de juicio la integridad de la trabajadora. “¿Tú crees que yo he nacido ayer? A ti se te cae la baba por Edmundo”, disparó, convencida de que Lupe tendría intereses ocultos.

Lupe defendió su honor y recordó que el departamento fue entregado únicamente como reconocimiento a sus años de servicio. “El señor me ofreció ese departamento como reconocimiento por mis años de servicio. Fue idea de él, yo no le pedí nada”, respondió con firmeza.

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