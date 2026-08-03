Valentina Valiente capítulo 106: Macarena mueve sus fichas y le da una propuesta de trabajo a Rita

Macarena da un nuevo paso en su plan contra Valentina y pone su atención en la persona menos pensada: Rita, su mejor amiga y representante.

Con una actitud amable y llena de atenciones, Macarena recibe a Rita en su departamento y la llena de regalos. Entre un matcha latte, un croissant de pistacho, una cartera de marca y productos de cuidado personal, consigue que la joven baje la guardia. Incluso celebra con entusiasmo la noticia de su embarazo, mostrando una cercanía que sorprende a Rita.

Sin embargo, todo formaba parte de una estrategia. Minutos después, Macarena revela el verdadero motivo del encuentro y llena de elogios a Rita. “Eres rápida, eres ágil, se te ocurren ideas alucinantes, eres una capa. Resuelves”, le dice antes de hacerle una inesperada propuesta: convertirse en la asistente de Limeñitas Divas.

La sorpresa aumenta cuando Macarena le muestra una cifra que deja a Rita completamente desconcertada, pues el dinero podría ayudarla a enfrentar los gastos de su embarazo.

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