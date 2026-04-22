“No te puedes dar por vencida”: la clave que llevó a Mara Minor a Valentina Valiente

“Estuve un año y medio sin trabajo”. Así, sin filtros, Mara Minor resume una de las etapas más difíciles de su vida. Hoy, convertida en Jenny en Valentina Valiente, su historia refleja una lucha que muchos artistas atraviesan antes de alcanzar una oportunidad.

Desde muy pequeña, Mara supo que su lugar estaba en el escenario. Soñaba con estar frente a cámaras. Sin embargo, ese sueño no siempre fue entendido en casa. Su padre, preocupado por su futuro, no veía con buenos ojos que siguiera una carrera en artes escénicas. Durante un tiempo, esa diferencia la colocó en una encrucijada: seguir un camino seguro o apostar por aquello que realmente la hacía feliz.

Fue su madre quien marcó el punto de quiebre. “Estudia lo que tú quieras”, le dijo, dándole el impulso necesario para elegir sin miedo. Con el tiempo, incluso su padre terminaría reconociendo su talento, al verla actuar y comprender que ese era su verdadero camino.

Su camino no estuvo libre de obstáculos. Audiciones fallidas, inseguridades personales y la constante pregunta de “¿qué estoy haciendo mal?” marcaron una etapa en la que incluso pensó en rendirse.

Las inseguridades comenzaron a aparecer: su físico, su imagen, su talento. “Te preguntas si es tu cuerpo, tu altura, tu cara…”, confiesa.

El golpe más fuerte llegó tras culminar sus estudios. Durante un año y medio, no consiguió trabajo. Un periodo que ella misma describe como el momento en el que “tocó fondo”. Incluso llegó a considerar dejarlo todo.

Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, apareció nuevamente su red de apoyo: su familia. Fue entonces cuando Mara empezó a explorar otros espacios: redes sociales, creación de contenido, pequeños proyectos y todo aquello que le permitiera mantenerse activa en el mundo artístico.

A la par, su formación en danza, que empezó desde niña, le había dejado una enseñanza fundamental: la disciplina. Esa constancia sería la herramienta que la ayudaría a seguir insistiendo, incluso cuando las oportunidades parecían no llegar.

Poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Castings, contactos, pequeñas apariciones… hasta que finalmente llegó la oportunidad de formar parte de Valentina Valiente.

Hoy, a sus 24 años, Mara Minor no solo celebra su presente en la pantalla, sino también el proceso que la llevó hasta ahí. “Si no haces lo que te hace feliz, no haces nada”, afirma.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!