Valentina Valiente capítulo 101: ¡El hijo de Eusebio llega a San Jerónimo para intensificar la búsqueda de su padre tras su desaparición!

La preocupación por el paradero de Eusebio aumenta. Luego de permanecer desaparecido durante varios días, su hijo llega hasta San Jerónimo para reunirse con Dolores, Lolo, Chubi y Tony, con la esperanza de obtener alguna pista que permita encontrarlo.

Durante la conversación, el hijo de Eusebio revela que comenzó a preocuparse cuando dejó de tener noticias de su padre y descubrió que su celular permanecía apagado. Además, la persona que le alquilaba un cuarto le comentó que, en los últimos días, el adulto mayor se mostraba desorientado y repetía constantemente las mismas historias.

Ante esta situación, los jóvenes del barrio le aseguran que recorrerán todo San Jerónimo para buscarlo. Incluso, deciden sumar más apoyo para ampliar la búsqueda y no dejar ningún lugar sin revisar.

Sin embargo, el hijo de Eusebio no puede ocultar su angustia y reconoce que, después de tantos días sin saber de él, teme que haya ocurrido algo grave, por lo que también considera buscar información en hospitales e incluso en la morgue.

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