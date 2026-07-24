Valentina Valiente capítulo 101: ¡Rita le promete a su bebé que nunca estará solo!

Uno de los momentos más emotivos de Valentina Valiente lo protagoniza Rita, quien vive una íntima y enternecedora conversación con el bebé que espera.

Mientras acaricia su pancita, Rita imagina el futuro junto a su hijo y le promete que siempre estará a su lado para protegerlo. Conmovida, le asegura que hará todo lo posible para que nunca le falte amor ni compañía.

La joven también recuerda lo difícil que fue para ella atravesar momentos de soledad, por lo que le promete a su pequeño que jamás tendrá que pasar por una experiencia similar. Incluso, le dice que estará presente en cada etapa de su crecimiento y que lo cuidará con todo su corazón.

Rita termina confesándole algo que emociona profundamente: aunque todavía no lo conoce, ya lo ama con todas sus fuerzas.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

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