Valentina Valiente capítulo 101: ¡Rodrigo promete ayudar a Frida para que Don Edmundo le dé una mensualidad económica!

Frida vuelve a desahogarse con Rodrigo sobre los problemas que enfrenta en su matrimonio con Don Edmundo, especialmente por el control que él mantiene sobre el dinero.

La esposa del empresario le confiesa que se siente ignorada y asegura que Don Edmundo incluso revisa en qué gasta su dinero, cuestionando compras personales como algunas carteras. Para Frida, esa situación demuestra que sus decisiones ya no tienen el peso de antes.

Al escucharla, Rodrigo le pregunta cómo manejan actualmente sus finanzas y se sorprende al saber que Frida no recibe una mensualidad. Como ejemplo, le cuenta que en otras familias con grandes patrimonios es habitual que las esposas tengan una asignación fija para sus gastos.

Convencido de que esa situación puede cambiar, el abogado le ofrece ayudarla y promete enseñarle a negociar con Don Edmundo para conseguir una mensualidad y tener una mayor independencia económica.

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