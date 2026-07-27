Valentina Valiente capítulo 102: ¡Jenny frena la preocupación de Valentina por Alejandro tras verlo destruido!

Valentina no puede ocultar la preocupación que siente tras ver a Alejandro llegar en pésimas condiciones a la reunión del proyecto de agua en San Jerónimo.

La joven le cuenta a Jenny que nunca lo había visto de esa manera: completamente resaqueado, con olor a alcohol e incluso con dificultades para desenvolverse durante la reunión. Aunque reconoce que la separación también la ha golpeado, asegura que le da mucha pena verlo atravesar ese momento.

Sin embargo, Jenny no tarda en hacerla reaccionar. Con total sinceridad, le recuerda que, aunque ambos estén sufriendo por el fin de su relación, ella no puede seguir preocupándose por alguien que ahora debe enfrentar sus propios problemas.

Además, le hace ver que, a diferencia de Alejandro, Valentina no tiene el lujo de dejarse vencer por la tristeza, pues tiene responsabilidades y personas que dependen de ella. Finalmente, Valentina reconoce que su amiga tiene razón y decide enfocarse en seguir adelante.

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