Valentina Valiente capítulo 107: Macarena queda en shock al recibir sobre con fotos de Frida con Rodrigo

Macarena recibe un sobre anónimo con fotografías donde su madre aparece besándose con Rodrigo, el tío de su mejor amiga Ximena y abogado de Frida. Junto a las imágenes, encuentra una inquietante nota que cita a alguien en un café bajo amenaza de hacer públicas las pruebas.

Impactada, Macarena llama inmediatamente a Frida para exigirle explicaciones. Lejos de negarlo, Frida entra en pánico al descubrir que las fotografías ya están circulando y teme que Edmundo descubra la verdad, por lo que le ruega desesperadamente a su hija que la ayude.

Sin embargo, Macarena ya no está dispuesta a cargar con los errores de su madre. Cansada de verse involucrada en sus problemas, la enfrenta con dureza y deja clara su postura. “¿Por qué siempre me metes en tus líos?”, le reclama.

Frida insiste en que la salve y le pide que acuda a la reunión con el chantajista, pero Macarena se mantiene firme y responde con un contundente: “Arréglatelas tú”. Tras colgarle el teléfono, dejando a Frida completamente sola frente a la amenaza que podría destruir su matrimonio.

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