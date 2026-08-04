Valentina Valiente capítulo 107: Valentina le dice a Rita que acepte trabajar con Macarena, pero le hace advertencia

Rita enfrenta una difícil decisión cuando Macarena le ofrece un trabajo que podría darle la estabilidad económica que necesita para la bebé que espera. Sin embargo, la propuesta la llena de culpa al saber que Macarena fue una de las personas que más hizo sufrir a Valentina.

Lejos de presentar una mala reacción, Valentina sorprende a su amiga con una respuesta llena de generosidad. “Creo que debes priorizar ahorita la bebé. Tú necesitas esta oportunidad, así que acéptala”, le dice, dejando de lado el dolor que aún le provoca recordar todo lo que vivió por Macarena.

Aunque admite que no quiere volver a saber de Macarena ni de las personas que la rodean, Valentina deja claro que el bienestar de Rita y de su futura sobrina está por encima de cualquier rencor. “Solamente quiero que te cuides y tengas cuidado nada más. Y aproveches esta oportunidad”, le aconseja con cariño.

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