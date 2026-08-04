Valentina Valiente capítulo 107: Juez dicta 9 meses de prisión preventiva contra Wilfredo y lo trasladan a penal

Uno de los momentos más conmovedores del capítulo llegó cuando Wilfredo fue trasladado a prisión preventiva luego de que el juez dictara nueve meses de encarcelamiento mientras continúa el proceso legal en su contra por el presunto asesinato de la madre de Kathy.

A las afueras del recinto judicial, Elsa y la pequeña Kathy corrieron desesperadas para despedirse de él antes de que los policías lo subieran a la camioneta de traslado. Esposado y rodeado por agentes, Wilfredo no dejó de proclamar su inocencia. “Yo soy inocente, Elsa. Créeme, por favor”, gritó con desesperación. Sin dudarlo, ella respondió: “Yo te creo”.

Mientras Kathy suplicaba entre sollozos que no se llevaran a su padre, el procedimiento continuó, cerrando las puertas del vehículo y alejándolo de su familia. Minutos después, el abogado confirmó la resolución judicial: Wilfredo permanecerá nueve meses en prisión preventiva mientras duren las investigaciones.

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