Denuncia de acoso de Naldy Saldaña contra director de La Bella Luz: Video respalda su versión

La cantante Naldy Saldaña, exvocalista de la orquesta La Bella Luz, denunció formalmente haber sido víctima de tocamientos indebidos y acoso por parte del director musical de la agrupación, César Sánchez, quien además es primo del dueño del grupo musical, Óscar Custodio.

Las imágenes que respaldan la denuncia

Según la ampliación del caso presentada ante la Comisaría de Salamanca (Ate), los hechos ocurrieron durante un ensayo en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

La cámara de seguridad del local captó el momento en que César Sánchez intercepta a la cantante a la salida del baño. En el video se observa un forcejeo donde el músico intenta besarla y tocarla sin su consentimiento, mientras la artista intenta alejarse y rechaza el ataque. Tras obtener el material fílmico como prueba, Naldy Saldaña acudió a las autoridades para sentar la denuncia.

Falta de respuesta y salida de la agrupación

La joven cantante señaló que notificó el hostigamiento a los dueños y encargados de La Bella Luz; sin embargo, no tomaron medidas al respecto.

El malestar de la artista se evidenció durante la presentación del último videoclip de la agrupación, donde fue grabada llorando y siendo consolada por una compañera, apenas una semana antes de su salida definitiva de la orquesta. En dicho evento, César Sánchez continuaba ejerciendo sus funciones de liderazgo con normalidad.

El acusado ocupa un rol clave en el equipo artístico de la orquesta al ser el arreglista de varios de sus éxitos musicales. Tras ser buscados para rendir su descargo, ni Sánchez ni los representantes de La Bella Luz emitieron respuesta. El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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