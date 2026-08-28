Yo Soy Castings 2026: ¡Imitador de Anuel AA revela llevar siete veces audicionando para Yo Soy!

Jeysson Condori regresó al escenario para interpretar a Anuel AA, personaje con el que ya había participado anteriormente. El imitador contó el haber pasado por un total de siete audiciones a lo largo del programa.

Jeysson contó que comenzó a cantar en discotecas para mejorar su interpretación y, además, conseguir ingresos. Su principal motivación es familiar: “Mi misión en la actualidad es comprarle la casa a mi mamá y lo estoy haciendo juntando poquito a poquito“, reveló.

Durante su presentación, el jurado notó una importante diferencia entre ambas partes de la canción. Ricardo Morán fue directo: “La primera parte ha estado terrible. La segunda parte ha estado extraordinaria“, aunque destacó que al agarrar el ritmo y soltar más la voz, la imitación comenzó a funcionar. Por su parte, Jely Reátegui valoró que Jason se mantuviera enfocado pese a las distracciones del escenario. Ambos jurados le dieron el sí, permitiéndole avanzar a la siguiente ronda.

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