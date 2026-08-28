Yo Soy Castings 2026: ¡Regresó con su imitación de Maricarmen Marín con una técnica vocal más trabajada!

Evelyn Sánchez volvió a los castings de Yo Soy 2026 decidida a demostrar que podía mejorar su imitación de Maricarmen Marín. La animadora infantil llegó nuevamente desde Trujillo, esta vez a las 6 de la mañana, después de haber quedado fuera en su primera audición.

La participante contó que aprovechó este tiempo para trabajar especialmente su técnica vocal, con el apoyo de una persona especializada. Además, reveló que después de su casting anterior fue invitada a distintos canales de Trujillo para interpretar a la artista.

Ricardo Morán reconoció una mejora respecto a su presentación anterior, especialmente en el vibrato y los tonos agudos, aunque señaló que todavía debía trabajar el timbre y algunos gestos característicos de la cantante. Pese a las observaciones, Ricardo, Cachín y Jely Reátegui le dieron el sí, por lo que Evelyn consiguió pasar a la siguiente ronda.

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