Yo Soy Castings 2026: ¡De Los Auténticos Decadentes a Charly García! Este imitador volvió con un nuevo personaje

Eduardo Agreda llegó con una historia marcada por su admiración por Charly García, a quien sigue desde que tenía cinco años. El cantante contó que incluso conoció al artista en Buenos Aires y conserva en casa un disco firmado por él. Además, reveló que tuvo la oportunidad de compartir con integrantes de Los Auténticos Decadentes, otra de sus imitacions anteriores.

Para su audición, decidió interpretar a Charly García de 1995, una etapa que eligió por los cambios que tuvo la voz del artista a lo largo de su carrera. Ricardo Morán destacó la transformación y los movimientos, pero señaló que no encontraba el timbre de Charly García en su interpretación. Jely Reátegui coincidió y agregó que también debía trabajar el acento y la parte vocal.

Finalmente, ambos jurados consideraron que aún debía trabajar técnicamente la imitación, por lo que Eduardo no consiguió avanzar a la siguiente ronda.

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