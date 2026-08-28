Yo Soy Castings 2026: ¡Es multistrumentista, compone sus propias canciones y ahora busca convertirse en Young Miko!

Andrea Guevara, conocida artísticamente como Andrea G, llegó con una historia ligada completamente a la música. La artista compone sus propios temas de Latin Pop y Electro Pop, además de enseñar música a niños y adolescentes, a quienes también acompaña como coach de bandas.

La participante es multistrumentista y domina la batería, guitarra, piano y bajo. Sin embargo, fue su mejor amiga, Valera, imitadora de Camila Cabello que ya había pasado el casting, quien la animó a vivir esta experiencia.

Al momento de subir al escenario, Andrea se transformó para interpretar a Young Miko y logró convencer al jurado. Ricardo Morán destacó el parecido de su timbre y le dio un “sí”, mientras que Jely Reátegui resaltó su actitud, aunque le recomendó profundizar en la coquetería y gestualidad de la artista. Finalmente, Cachín también aprobó su presentación. Con los tres sí, Andrea pasó a la siguiente ronda de Yo Soy 2026.

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