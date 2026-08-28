Valentina Valiente capítulo 125: Macarena hace un live para defenderse de los rumores, pero termina MÁS CUESTIONADA

Al ver que la polémica ya comenzaba a afectar su trabajo y, según Ximena, dos campañas habían decidido dejarlas debido al escándalo, Macarena decidió realizar una transmisión en vivo para explicar su versión. Frente a sus seguidores, aseguró que no es la mujer a la que hace referencia la canción de Valentina y pidió que no se mezclara su vida privada con el éxito de la artista.

Además, confirmó públicamente que ella y Alejandro retomaron su relación después de una pausa. “Alejandro y yo retomamos nuestra relación cuando él ya estaba soltero”, explicó, negando que hubiera existido una infidelidad. Revelando que durante su separación, Alejandro tuvo un breve romance con Valentina, pero aseguró que esa relación terminó antes de que ellos volvieran a estar juntos.

Aunque terminó pidiendo respeto, y que dejaran de involucrarse en su vida privada, los comentarios negativos comenzaron a multiplicarse. “Falsa y manipuladora” y “más mentirosa” fueron algunas de las reacciones que aparecieron durante la transmisión. Incluso Ximena, al observar el live desde su celular, quedó convencida de que la estrategia había tenido el efecto contrario: “Esto no sirvió de nada”.

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