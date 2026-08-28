Yo Soy Castings 2026: ¡Imitador de Kumar Sanu vuelve para representar la cultura india en el escenario!

Raby Bran regresó a los castings para volver a interpretar a Kumar Sanu, luego de que su primera presentación despertara numerosos comentarios entre los seguidores de la cultura india en Perú. El participante contó que recibió mensajes de personas que querían ver a un representante de la música de India en el programa.

Esta vez, Raby llegó con una nueva propuesta visual y estuvo acompañado por bailarinas con vestimenta tradicional. Tras su presentación, Jely Reátegui destacó que aún lo veía demasiado concentrado en lo que estaba haciendo y le pidió disfrutar más del personaje. “Hay que darle más seguridad al personaje”, señaló.

Ricardo Morán también resaltó su timbre de voz, vestuario y trabajo, aunque le pidió dejar de mirar de reojo al jurado y “llenar el escenario”. Finalmente, Cachín le recordó que es el único representante de este género y que “tu única competencia eres tú mismo”. Los tres jurados le dieron el sí, por lo que Ravi pasó a la siguiente ronda.

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