Yo Soy Castings 2026: ¡Celebró sus 18 años en Yo Soy y se presentó como Bob Dylan!

Joaquín de la Monclova llegó en una fecha muy especial: su cumpleaños número 18. El joven músico contó que, aunque inicialmente no quería presentarse, su novia y sus amigos lo convencieron de audicionar.

Dedicado profesionalmente a la música, Joaquín explicó que realiza conciertos y tributos, además de tocar la guitarra y la armónica. Incluso reveló que su sueño es hacer música. Durante la conversación, recordó que el año anterior no pudo presentarse porque todavía era menor de edad.

Su presentación llamó especialmente la atención del jurado, pues, según destacó Ricardo Morán, era la segunda vez en la historia del programa donde alguien llegaba a imitar a este artista.

La sorpresa se convirtió en celebración cuando Ricardo le dio un “sí” inmediato, mientras Jely Reátegui también aprobó su presentación y le dio la bienvenida a la siguiente ronda.

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