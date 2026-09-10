Valentina Valiente capítulo 132: ¡Alejandro se encuentra con Valentina y Diego en la casa de Edmundo!

En la cena donde Diego y Edmundo por fin se conocen, Frida, quien sorprendentemente se unió a la reunión, le comenta a Valentina que la ve por todos lados y que, aunque no es muy fan de la cumbia, reconoce su talento y la felicita.

Valentina, algo incrédula, se pregunta por qué le va tan bien en todo. Diego, de forma tierna, responde que él sí sabe la razón: para él, es una cantante increíble a la que cada vez el escenario le queda más chico. Edmundo, por su parte, atribuye su éxito a que al peruano le encantan las canciones intensas, cargadas de emoción y sentimiento.

Frida le suelta a Valentina que pronto debería salir una canción sobre su romance con Diego. Edmundo intenta pararla, pero Diego, encantado con la broma, se suma y dice que él también espera esa canción.

Mientras seguía contando cómo conoció y se enamoró de Valentina antes de que fuera famosa, Alejandro entra de sorpresa al comedor, quedando completamente asombrado al encontrarse con Valentina y Diego ahí, de visita en casa de Edmundo.

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