Estados Unidos asume estos compromisos de cooperación con Perú tras visita de Marco Rubio

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, estuvo en Lima este 9 y 10 de septiembre. Su visita ha contriuido en reforzar los lazos entre Perú y el país norteamericano en materia de cooperación en seguridad, ampliación de las oportunidades económicas y otras prioridades compartidas como la preparación ante la llegada del Fenómeno El Niño.

En ese sentido, la Embajada de Estados Unidos en Perú emitió una nota de prensa enumerando los compromisos asumidos por Marco Rubio en los temas arriba indicados durante su visita al Perú.

Fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad

La administración del presidente Donald Trump mantiene su compromiso de apoyar la lucha contra las organizaciones narcoterroristas y las organizaciones criminales transnacionales, cuyas actividades amenazan la estabilidad regional, impulsan el tráfico ilícito y la inmigración ilegal, además de socavar la gobernanza.

El secretario Marco Rubio saludó la decisión del Perú de incorporarse al Escudo de las Américas y la creciente cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, lucha contra el narcotráfico e iniciativas de seguridad. Esto se suma a la reciente designación de Perú como Principal Aliado Extra-OTAN y a su adquisición de aviones de combate F-16 Block 70.

Estados Unidos transferirá dos aeronaves King Air 360ER Beechcraft a la Marina de Guerra del Perú como parte de un paquete integral de asistencia en materia de seguridad. Esta iniciativa de 35 millones de dólares proporciona aeronaves avanzadas junto con un paquete esencial de capacitación y un sólido apoyo de mantenimiento. Estos recursos ampliarán la capacidad de Perú para obtener conocimiento del dominio marítimo, mejorando significativamente su capacidad para vigilar las aguas territoriales, interrumpir las actividades de las TCO y combatir la pesca ilegal.

En colaboración con el Congreso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos también tiene previsto proporcionar 20 millones de dólares en financiamiento militar extranjero para el año fiscal 2026 con el fin de apoyar el programa de los F-16.

Estados Unidos continuará su estrecha cooperación con la Policía Nacional del Perú (PNP), mediante el apoyo a unidades especiales previamente examinadas, que trabajan estrechamente con expertos estadounidenses en aplicación de la ley de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS).

Profundización de la relación económica

Estados Unidos y Perú están profundizando sus vínculos económicos. En el 2025, Estados Unidos y Perú realizaron un comercio bilateral de bienes y servicios por 29.000 millones de dólares, y el país norteamericano registró un superávit comercial de 3.300 millones de dólares. La tendencia continúa este año, con un aumento del 17 % de las exportaciones estadounidenses durante el primer semestre de 2026.

Estados Unidos y Perú están avanzando en las conversaciones sobre apoyo estadounidense, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, en la Base Naval del Puerto del Callao, reafirmando a Estados Unidos como un socio de confianza para las necesidades de inversión e infraestructura de Perú.

Estados Unidos y Perú están abriendo nuevas oportunidades en el sector de minerales críticos de nuestro país mediante la implementación de un Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos y una inversión de 5 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC) en la industria minera peruana.

Ambos gobiernos continúan explorando formas de fortalecer la seguridad de las inversiones y garantizar que las asociaciones económicas del Perú reflejen altos estándares de transparencia y beneficio mutuo para la región.

Impulso de la cooperación espacial y la innovación tecnológica

Estados Unidos y Perú están profundizando la asociación en materia espacial, tecnológica y de soluciones innovadoras para los desafíos compartidos de esta región.

Con la firma de un Memorando de Entendimiento sobre inteligencia artificial, se ha dado un paso importante para avanzar en la cooperación en un ámbito fundamental para la futura seguridad y prosperidad de ambas naciones.

El secretario Marco Rubio anunció el lanzamiento de la Asociación para la Catalización Espacial (Space Catalyst Partnership – SCP), la iniciativa espacial insignia del Departamento de Estado destinada a asegurar la superioridad espacial de Estados Unidos mediante el fortalecimiento de sus vínculos con socios prioritarios en materia espacial civil y comercial, a través de la diplomacia, la participación de la industria y el uso específico de asistencia extranjera.

Como parte de la SCP, Estados Unidos está trabajando con el Congreso para poner en marcha un proyecto de conectividad rural de 6,5 millones de dólares que ofrecerá acceso a internet mediante satélites a escuelas rurales, pequeñas empresas, centros comunitarios e instituciones públicas de las regiones del sur del Perú. Este proyecto es el primero de muchos a nivel mundial que, mediante la iniciativa SCP y sujeto a la disponibilidad de fondos, proporcionará productos y servicios espaciales comerciales de primera categoría a socios prioritarios de Estados Unidos, como el Perú.

El secretario Marco Rubio también anunció la intención de Estados Unidos de firmar con Perú un Memorando de Entendimiento sobre energía nuclear civil, con el fin de forjar una asociación estratégica para el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos.

Iniciativas culturales y educativas

Estados Unidos está construyendo una futura reserva de talento mediante la provisión de más de un millón de dólares para formar a una nueva generación de líderes peruanos en educación espacial, aprendizaje del inglés y protección del patrimonio cultural. El apoyo incluye:

240.000 dólares para la Comisión Fulbright destinados a apoyar iniciativas de educación espacial.

252.000 dólares para iniciativas de enseñanza del inglés destinadas a fomentar la educación espacial.

246.000 dólares del Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural destinados a apoyar una asociación entre la Universidad de Florida y la Universidad de Trujillo para ampliar un museo dedicado a la preservación del patrimonio cultural en la Universidad de Trujillo.

300.000 dólares para apoyar la capacitación en materia de aplicación de la ley en toda la región andina dirigida a profesionales de la policía, aduanas, control fronterizo e investigación jurídica, con énfasis en la protección del patrimonio cultural.

Ayuda a Perú en la preparación para desastres naturales

La visita del secretario Marco Rubio reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la preparación de Perú ante posibles desastres. Los expertos del Departamento en respuesta ante desastres están trabajando estrechamente con la Embajada de Estados Unidos en Lima para intensificar la preparación ante El Niño. Este compromiso incluye:

Más de un millón de dólares mediante una subvención de asistencia global a World Vision para fortalecer la preparación ante desastres naturales, como los provocados por El Niño, incluidos suministros de socorro previamente posicionados en Perú y capacitación y asistencia técnica relacionadas.

FEMA dirigirá una serie de talleres virtuales sobre gestión del riesgo de desastres para sus homólogos peruanos.

Está previsto que el buque hospital USNS Comfort visite la costa norte del Perú a comienzos del 2027, durante el punto álgido del Fenómeno El Niño. El buque, con capacidad para 1.000 camas, proporciona instalaciones médicas y veterinarias quirúrgicas móviles para atención de casos agudos, incluidas once salas de operaciones, y una capacidad de banco de sangre de 5.000 unidades. La embarcación ayudará a los residentes peruanos afectados por las lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra previstos.

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