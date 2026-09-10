Valentina Valiente capítulo 132: ¡Jenny termina con Gabo por negarse a dejar de vivir con Bárbara en su depa!

Gabo visita a Jenny en su casa porque cree que tienen temas pendientes por hablar, pero ella, fastidiada y sin ganas, se niega a conversar. Gabo, visiblemente harto de la situación, le aseguró que nunca pasaría nada con Bárbara. Jenny le respondió con ironía que ahora sí se sentía aliviada.

Gabo insistió en que hablaba en serio, pero Jenny le pidió que abriera los ojos frente a su decisión de vivir con la ex de su mejor amigo, la misma persona que se entrometió en la relación de su mejor amiga. Sin saber qué más decirle, Gabo se excusó diciendo que no podía abandonar a Bárbara porque no tenía dónde quedarse, y agregó que había descubierto que ella es su némesis en los videojuegos, por lo que no había nada de qué preocuparse, solo una simple amistad.

Con mucha bronca, Jenny le lanzó: “¿Eres tonto o te haces? ¿Cómo vas a vivir con ella si sabes que me incomoda?”. Gabo, sin embargo, se negó a dejar sola a Bárbara solo porque ella se sentía insegura con la relación. Fue en ese momento que Jenny, sin tapujos, decidió terminar con Gabo, al considerar que no estaba tomando buenas decisiones y que ya ni siquiera sabía si lo suyo también lo era.

¿Gabo se dará cuenta a tiempo del error que está cometiendo? ¿Esta ruptura será definitiva o Jenny le dará otra oportunidad? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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