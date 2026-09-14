Valentina Valiente capítulo 136: ¡Frida sorprende a Lupe al proponerle dejar atrás sus diferencias!

Mientras Lupe lavaba los platos en la cocina, Frida llega y le dice que necesita hablar con ella. Lupe, confundida, cree que el tema tiene que ver con algún problema relacionado a la fuente, pero Frida aclara que no es por eso y le pide que se siente para conversar con calma.

Para sorpresa de Lupe, Frida decide abrirse y reconoce que la relación entre ambas no ha sido buena por su propia actitud. Lupe, por su parte, también asume su parte de responsabilidad en los desencuentros pasados. Frida, entonces, le propone dejar atrás las diferencias y darse una nueva oportunidad para construir una relación cordial. Lupe, aunque un poco extrañada por este cambio de actitud tan repentino, acepta la propuesta.

¿Será sincero este gesto de Frida o esconde otras intenciones? ¿Lograrán Lupe y Frida mantener esta nueva relación cordial? Para descubrir cómo se desarrolla esta historia, no dejes de ver los nuevos capítulos de Valentina Valiente.