Valentina Valiente capítulo 136: ¡Jenny y Valentina deciden seguir a Diego para descubrir su secreto!

Mientras elaboran una lista de pros y contras para decidir si seguir a Diego, Jenny le pregunta a Valentina si tiene algún otro punto a favor, a lo que ella responde que no tiene más que agregar. Al terminar, ambas hacen un recuento de lo anotado y Jenny considera que se trata de una lista bastante objetiva.

Con este análisis, Valentina termina de convencerse: seguirán a Diego para descubrir la verdad detrás de la misteriosa llamada con “Cristina”. Jenny, decidida y entusiasmada con el plan, nota la inseguridad de su amiga y la calma, asegurándole que todo saldrá bien y que confíe en ella.

¿Qué encontrarán Jenny y Valentina al seguir a Diego? ¿Lograrán descubrir quién es realmente “Cristina”? No te pierdas los próximos capítulos de Valentina Valiente para conocer cómo se desarrolla esta historia.

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