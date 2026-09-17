Valentina Valiente capítulo 138: ¡Edmundo recuerda las señales que le advirtieron sobre Frida tras descubrir su infidelidad!

Mientras Frida descansaba en su habitación, Edmundo permanecía inquieto, sin poder conciliar el sueño. En medio de esa noche en vela, se puso a reflexionar sobre todos los momentos en los que fue advertido sobre el comportamiento de Frida. Recordó, en primer lugar, cuando le advirtieron que ella se habría robado una joya y que, injustamente, acusaban a otra persona por ese hecho.

Luego, vino a su mente el momento en que Frida le ocultó sus problemas económicos, sin decirle la verdad sobre su situación. Por último, recordó las palabras de Valentina, quien también consideraba que Frida estaba con él por conveniencia y no por amor genuino. Tras este momento de reflexión, Edmundo decidió retirarse de su habitación, cargando con todas esas dudas.

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