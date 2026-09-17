Valentina Valiente capítulo 138: ¡Macarena le dice a Alejandro que no vaya a la casa de Gabo y también se niega a ir!

Alejandro le contaba a Macarena que tenía la idea de llevar algo a la casa de Gabo, a pesar de que este había aclarado que no era necesario. Alejandro no se decidía entre un par de vinos o un postre para la ocasión. Sin embargo, para su sorpresa, Maca le respondió de forma tajante: “Ninguno, no quiero ir”.

Alejandro quedó confundido, pues recordó que ella misma le había confirmado a Gabo que sí asistirían a su casa. Ante esta contradicción, Macarena no dio marcha atrás y, por el contrario, reafirmó su postura cambiando el “no quiero ir” por un rotundo “no voy a ir”. Como si fuera poco, agregó que tampoco quería que Alejandro fuera a la casa de Gabo.

¿Cómo terminará este problema entre Maca y Alejandro? Descúbrelo en los próximos capítulos de Valentina Valiente.