Valentina Valiente capítulo 138: Elsa y Wilfredo reciben la noticia que cambiará su vida: ¡Tendrán gemelos!

Elsa acudió a su control prenatal acompañada de Wilfredo, quien no dejó de darle ánimos ante los nervios que ella sentía. En medio de ese momento, el doctor los sorprendió con la noticia de que tendrán gemelos. Tanto Elsa como Wilfredo quedaron completamente anonadados.

Ya en casa, Elsa seguía sin poder asimilar la noticia y se mostraba más preocupada que nunca por el desarrollo del embarazo. Wilfredo, aunque también nervioso, intentó calmarla y propuso tomar control de la situación: seguir al pie de la letra las indicaciones médicas, no faltar a ningún control y, según él, incluso guardar reposo desde la semana 35. A Elsa el plan le pareció exagerado, pero Wilfredo insistió en que era mejor prevenir. Entre el miedo compartido, ambos se prometieron que solo vendrían cosas buenas para su familia.

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