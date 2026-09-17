Valentina Valiente capítulo 138: ¡Gabo invita a Maca y Alejandro a su departamento! ¿Se cruzarán con Bárbara?

Gabo ingresó a la casa de Alejandro con la intención de disculparse por haberse convertido en un tercero dentro de la relación de la pareja. Reconoció que le costó entenderlo, pero que finalmente asumió que lo mejor para recuperar los vínculos era hablar con sinceridad. Asimismo, se disculpó con Macarena por los problemas que tuvo con ella, a lo que ella aceptó las disculpas sin mayor comentario, agradeciendo el gesto.

Animado por ese momento de reconciliación, Gabo los invitó a conocer su nueva casa, señalando que le haría bien a Alejandro salir, pues siempre permanece encerrado en su casa. Alejandro se mostró emocionado y aceptó la invitación de inmediato. Macarena, por su parte, sonrió y confirmó que irían, aunque en el fondo sentía preocupación por cómo podría terminar esa visita.

¿Alejandro y Macarena realmente irán a la casa de Gabo? Descúbrelo en los próximos capítulos de Valentina Valiente.

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