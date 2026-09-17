Valentina Valiente capítulo 138: ¡Jenny trata de convencer a Valentina de confrontar a Diego!

En su habitación, Valentina no dejaba de pensar en qué hacer tras descubrir la mentira de Diego. Jenny fue directa y le dijo que lo mandara a volar de una vez. Sin embargo, Valentina respondió que no quería cometer el mismo error que tuvo con Alejandro, cuando confundió a su prima con su pareja.

Jenny le recordó que Diego también le mintió al decirle que se iba a ver con su mejor amigo, pero Valentina dudaba que él fuera de esas personas que mienten descaradamente. Ante esto, Jenny le hizo notar que lo mismo pensaba de Alejandro y sentenció: “Resultó ser tremendo bandido”. Valentina insistió en que no podía asegurar lo mismo de Diego.

Con mucho enojo, Jenny se desahogó asegurando que los hombres son todos iguales, infieles y sinvergüenzas. Valentina, avergonzada, confesó que lo habían seguido, a lo que Jenny respondió que debía confrontarlo de una vez para aclarar todo sin más rodeos.

¿Jenny tendrá razón sobre Diego? Sigue todos los detalles de esta historia en Valentina Valiente.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!