Valentina Valiente capítulo 140: ¡Bárbara le revela a Gabo que con Alejandro solo hubo un beso!

Luego del almuerzo plantado, Gabo invita a Bárbara a comer lo que había preparado. Ella, extrañada, le pregunta la razón por la que les cancelaron, y Gabo le cuenta que fue por Macarena, a quien califica de cizañosa, pues no quiere compartir espacio con Bárbara conociendo su pasado con Alejandro.

Es en ese momento que Bárbara suelta una verdad que no todos conocían: la noche en que supuestamente había intimado con Alejandro, en realidad no pasó nada más que un beso.

Al principio, Gabo no se lo toma en serio hasta que ella, muy seria, se reafirma diciendo que eso fue todo y que pensaba que ya se lo había contado. Gabo le pregunta por qué nunca le dijo la verdad a Alejandro, y Bárbara le responde que se quedó “picona” porque él la había rechazado de último momento.

A Gabo no le parece nada bien lo que hizo Bárbara, pero ella le dice que ya no hay nada que hacer, si Alejandro está feliz con Macarena y Valentina también lo está con Diego.

Luego de saber esta verdad, ¿qué pasará entre Bárbara y Gabo? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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