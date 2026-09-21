Valentina Valiente capítulo 140: ¡Frida no cuenta con el apoyo de Macarena tras ser echada por Edmundo!

Mientras Macarena habla con Ximena sobre la suerte que tiene de no verse con Bárbara, recibe una llamada de Frida. Maca se pone incómoda pensando si contestar o no, pero finalmente decide hacerlo y le pide un momento a Ximena.

Al contestar, escucha a Frida quejarse de cómo la ha tratado Edmundo, a lo que Maca le responde sin filtro: “¿Qué habrás hecho tú?”. Frida rompe en llanto y le pide que vaya con ella, pero Maca se harta y le recuerda que no quiere involucrarse en sus asuntos, porque ya no piensa dejarse hundir con sus mentiras. Termina diciéndole que se las arregle sola, dejando claro que Frida no cuenta con el apoyo ni de su propia hija.

¿Frida logrará salir adelante sin el apoyo de Macarena? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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