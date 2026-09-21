Valentina Valiente capítulo 140: ¡Gabo le revela a Alejandro que no pasó nada entre él y Bárbara en la noche que pasaron juntos!

Gabo llega inesperadamente a la casa de Alejandro, quien extrañado le pregunta a qué se debe su visita, sobre todo tras el problema del almuerzo que le cancelaron. Gabo le dice que tiene algo importante que contarle, algo que debe quedar entre ellos porque Bárbara no quiere que se sepa. Alejandro acepta escuchar y Gabo le revela que, hablando con ella, se enteró de que en realidad no pasó nada esa noche más que un beso, ya que él se quedó dormido.

Alejandro se queda en shock y no entiende por qué Bárbara le haría algo así, irritándose al pensar en todo el daño que esa mentira provocó en su relación con Valentina.

Al saber la verdad, intenta ir de inmediato a contárselo todo, pero Gabo lo detiene, recordándole que lo que él hizo tampoco estuvo bien, y que ambos, en teoría, se encuentran felices en sus nuevas relaciones. Entonces le lanza la pregunta clave: si Alejandro tuviera otra oportunidad con Valentina, ¿realmente la intentaría?

¿Alejandro se atreverá a contarle la verdad a Valentina a pesar de las consecuencias? ¿Esta revelación pondrá en riesgo su relación con Macarena? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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