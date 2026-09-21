Valentina Valiente capítulo 140: ¡Diego le revela a Valentina que tiene leucemia!

Valentina espera a Diego, pero llegan algunos fanáticos suyos a tomarse fotos. A lo lejos, Alejandro la observa, pues se dirigía hacia ella para contarle la verdad sobre lo que pasó con Bárbara; sin embargo, se detiene al ver llegar a Diego y decide irse por su cuenta. Diego comienza la conversación disculpándose por la mentira que le dijo sobre sus reuniones y piensa decir la verdad sobre “Cristina”, la mujer a quien vio salir de su casa.

Valentina solo le pide que sea sincero y le diga qué relación tiene con ella. Diego le revela que su vínculo con “Cristina” es de doctora a paciente, lo que hace que Valentina le pregunte, preocupada, si está mal de salud. Entonces, Diego le cuenta que tiene leucemia, una enfermedad que ya había tenido hace unos años, pero que parece haber regresado.

¿Cómo reaccionará Valentina ante esta difícil noticia? ¿Diego logrará superar la enfermedad esta vez? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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