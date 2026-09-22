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Valentina Valiente capítulo 141: Diego intenta terminar con Valentina por su enfermedad y le pide disculpas

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Valentina confrontó a Diego al enterarse de su enfermedad: “¿por qué no me lo contaste antes?”, irrumpió con preocupación. Ante esto, la respuesta de Diego dejó al descubierto la inseguridad que lo embargaba: “no quería que me vieras diferente”.
A pesar del duro impacto de la noticia, Valentina se mostró firme y dispuesta a ser un pilar de apoyo para él: “No tienes que hacerlo solo. Vamos a hacer todo lo que diga la doctora, ¿ya?”. Sin embargo, la angustia de Diego lo llevó a dudar sobre los verdaderos sentimientos de Valentina: “Hablé con Cristina y dice que mi enfermedad ha regresado al 100%. Discúlpame por haberte mentido, yo te amo… pero lo mejor va a ser que no sigamos juntos”.
Diego argumentó que prefería dar un paso al costado para evitar que ella permaneciera a su lado únicamente por lástima. Pese a la dolorosa propuesta de separación, Valentina no dudó en rechazar la idea y dejar en claro la sinceridad de sus sentimientos: “No, yo te quiero mucho desde antes de todo esto. Me ha caído como un baldazo de agua fría, pero no lo hago por pena; yo quiero estar contigo”.

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