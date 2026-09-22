Valentina Valiente capítulo 141: Kathy y Chubi conversan y deciden mantener su amistad

Kathy intentó explicar su actitud distante después de la declaración de Chubi: “Sí, mantuve mi distancia, en serio no esperaba que me dijeras eso… me asusté, no supe cómo reaccionar”. Ante la confesión, Chubi no tardó en disculparse y revelar entre risas que hasta buscó consejo para entender su reacción: “Sí, perdón. Hasta la IA me dijo que si te fuiste corriendo, fácil era porque sentías algo o por todo lo contrario”.

Sin embargo, la respuesta de Kathy fue clara y directa: “No estoy lista para ser la enamorada de nadie. Estoy concentrada en mis estudios y en mi familia. Tú eres el mejor, pero no estoy lista”. Al escuchar su decisión, Chubi demostró comprensión absoluta: “Tú tranquila, está bien, yo te entiendo”.

El temor a que la confesión afectara la amistad entre ambos llevó a Kathy a expresar su emociones: “No quiero que nuestra relación se vuelva extraña, tú eres muy importante para mí”. Chubi, no dudó en aclarar que nada cambiaría entre ellos: “Nuestra amistad también es importante para mí, no se va a romper”.

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