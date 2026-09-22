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Valentina Valiente capítulo 141: Don Edmundo se sorprende al descubrir posible vínculo de Frida con las extorsiones

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Don Edmundo dejó en claro sus intenciones de llegar hasta las últimas consecuencias: “Mi relación con Frida se terminó, pero yo quiero seguir averiguando hasta llegar a la verdad. Le ruego que sea lo más sincero conmigo, aun de las cosas que no pueda probar”, le confesó al investigador Sandoval.
Las revelaciones no tardaron en llegar cuando Sandoval le expuso los avances del caso. “Después de todo lo que he averiguado, todo indica que estas fotos fueron parte de una extorsión”, señaló el detective. Sorprendido, el Don Edmundo cuestionó: “¿Humberto Correa estaba extorsionando a Frida?”, a lo que Sandoval respondió que la red de chantaje podría extenderse aún más: “Y quizás a otra persona más… A Rodrigo también, no lo descarto”.
Sandoval detalló que Rodrigo se hospedaba en el mismo hotel que Correa y que su repentina desaparición ocurrió justo cuando se ofreció la recompensa, tras la muerte del extorsionador: “La relación entre Correa y Rodrigo es mucho más compleja de lo que pensamos”. Indignado, Don Edmundo lanzó la pregunta decisiva: “¿Tú crees que esos dos estuvieron involucrados en el secuestro?”.
A pesar de no contar con pruebas definitivas, Sandoval fue directo con los hechos: “No tengo pruebas, pero las fotos, las fechas y que Rodrigo haya desaparecido tras la muerte de Correa… todo coincide”. Sin embargo, el golpe más duro para Don Edmundo llegó cuando el detective involucró de lleno a su expareja: “Frida tuvo una relación clandestina, pudo haber estado involucrada. Es algo que no podemos descartar”.

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