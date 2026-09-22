Valentina Valiente capítulo 141: ¡Macarena se entera del divorcio entre Frida y Don Edmundo y queda impactada!

La impactante noticia llegó por boca de Alejandro, quien le comunicó de manera directa la cancelación de sus planes a raíz del conflicto familiar: “Don Edmundo me dijo que ya no se iba a dar el proyecto de Paracas, se cancela porque él se va a divorciar de tu mamá”.

Sorprendida, Macarena intentó buscar más detalles de la ruptura: “¿Pero por qué? ¿Qué te dijo? ¿qué pasó?”, a lo que Alejandro respondió que Don Edmundo no dio detalles sobre los verdaderos motivos.

El asombro se transformó rápidamente en angustia cuando Macarena revisó su celular. “Por Dios, mi mamá… tengo 12 llamadas perdidas”, exclamó con mucha preocupación. Desesperada, intentó devolverle la llamada: “Mamá, por favor contesta… por Dios, contesta”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!