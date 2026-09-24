Valentina Valiente capítulo 143: ¡Chubi rechaza la invitación de Kathy y ella queda desconcertada!

Tras culminar con sus deberes, Kathy propuso una pausa para distraerse entre todos: “¿Vamos a jugar un rato? Ya acabé mis tareas”. Ante la iniciativa, Tony y Lolo se mostraron dispuestos a acompañarla, a excepción de Chubi, quien se mantuvo al margen.

Al notar su desinterés, Kathy intentó sumarlo directamente al plan preguntándole: “Chubi, ¿salimos?”. Sin embargo, la respuesta del joven fue tajante: “No puedo, tengo tareas pendientes y no puedo”. La negativa llevó a Tony a intervenir expresándole que le parecía una actitud bastante rara en él.

Pese a las dudas, Chubi reafirmó su postura de permanecer en casa: “No, en serio, gracias. Tengo que hacer mis tareas”. Kathy insistió una vez más para intentar convencerlo de tomar un descanso: “Vamos aunque sea un momento”, pero Chubi volvió a responder muy tajante: “Te dije que no puedo”.

Ante la firmeza de su respuesta y el ambiente tenso, Kathy aceptó la decisión con desconcierto: “¿Okey? Bueno… Tony, Lolo, ¿igual vamos nosotros?”. El grupo terminó retirándose del lugar mientras Kathy se quedaba pensativa sobre la inusual conducta de Chubi.

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