Valentina Valiente capítulo 143: Macarena descubre que Dolores podría no haber adoptado a Valentina y sus hermanos

Al comenzar su relato, Rebeca intentó rememorar los viejos tiempos en el albergue: “Escuché unos ruidos y pensé que era un gato, pero no, era Valentina saliendo con los niños”. Sin embargo, la historia no dejó satisfecha a Macarena, quien la interrumpió de inmediato con molestia: “Corte, corte… me estás aburriendo, esto no vale lo que te estoy pagando”.
Ante el riesgo de perder el dinero acordado, Rebeca la frenó para soltar el dato concreto: “Espérate, gringa. Valentina se escapó con otros tres mocosos y fueron adoptados por una pobretona con complejo de santita”. Pese al esfuerzo por impresionar, Macarena volvió a mostrarse desencantada: “Stop, eso ya lo sé. ¿Dónde está lo sustancioso, Rebeca?”.
Fue en ese momento cuando la exdirectora del orfanato lanzó el secreto de Dolores: “Ay, mira, no quiero caer en estereotipos, pero qué huequita eres, colorada, pero piensa: una mujer mayor que vive en la punta del cerro, ¿crees que pueda tener requisitos para adoptar a cuatro niños? Esa vieja no hubiera podido adoptar ni un cuy”.
Al analizar el razonamiento de su aliada, Macarena comenzó a atar cabos: “¿Entonces me estás diciendo que…?”, dándole pie a Rebeca para rematar con la revelación más peligrosa contra la familia de la joven: “Que esos niños o no son adoptados o son adoptados ilegalmente; esos niños no pueden vivir con esa mujer”.
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