Diputados presentan moción de censura contra ministro del Interior, César Astudillo

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados con cuestionamientos al aumento de homicidios y a la actuación del sector Interior frente a las amenazas denunciadas por la periodista y candidata Susy Aponte Polo. El documento también cuestiona las respuestas ofrecidas por el ministro durante su interpelación.

Una moción de censura contra el ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo, fue presentada este jueves 24 de septiembre ante la Cámara de Diputados. El documento plantea hacer efectiva su responsabilidad política por lo que sus autores califican como una deficiente conducción del sector y por el agravamiento de la violencia letal en el país. La iniciativa cuenta con el respaldo de 29 diputados, según información publicada este jueves.

La moción señala que, hasta agosto de 2026, se registraron 1,499 homicidios, cifra que supera el total anual reportado en cada uno de los años entre 2017 y 2023. El texto precisa que el dato de 2026 todavía es preliminar y que el promedio registrado hasta agosto fue de 6,16 homicidios diarios.

CUESTIONAMIENTOS TRAS INTERPELACIÓN

El pedido de censura también hace referencia a la presentación de Astudillo ante el Pleno de la Cámara de Diputados del 17 de septiembre, cuando respondió un pliego interpelatorio de 27 preguntas sobre las medidas frente al sicariato, la extorsión y los homicidios, los recursos destinados a seguridad ciudadana, la coordinación con otras entidades y las designaciones realizadas en el sector.

De acuerdo con la moción, las respuestas del ministro no explicaron por qué los homicidios continuaban en aumento ni qué resultados concretos había producido la estrategia del Ministerio del Interior. El documento cuestiona que una parte importante de aquella sesión no haya sido pública, a pedido del ministro, por lo que esta restricción impidió que la ciudadanía conociera una parte

sustancial de las soluciones.

EL CASO DE SUSY APONTE

Uno de los principales argumentos está relacionado con el asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, ocurrido el 19 de septiembre en Caraz.

Según el documento, Aponte había denunciado públicamente amenazas contra su vida en los días previos al ataque. La moción sostiene que, pese a que el riesgo había sido advertido, no se informó de una medida de protección adoptada por el sector Interior antes del atentado, por el que se había denunciado llamadas desde establecimientos penitenciarios y responsabilizado al director de Investigación Criminal de la Policía, Víctor Alfredo Revoredo Farfán.

¿QUÉ SE PLANTEA AHORA?

El documento solicita que la Cámara de Diputados censure a César Astudillo y señala que, de aprobarse, deberá procederse conforme al artículo 132 de la Constitución y al Reglamento de la Cámara de Diputados. La moción fue presentada luego de la interpelación del ministro y en medio de los cuestionamientos por la situación de inseguridad en el país.

La presentación de la moción no implica por sí misma la censura del ministro. El pedido deberá seguir el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados.

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