Yo Soy Conciertos 2026: “Leo Dan” hizo revivir recuerdos del pasado con “Cómo te extraño mi amor”

Piero Tarrillo encarnó a “Leo Dan” con el tema “Cómo te extraño mi amor”. Con una sentida interpretación, hizo que el público reviviera recuerdos del pasado y aplaudiera su presentación. Al final de esta, el jurado estuvo atento para compartir sus opiniones.

Carlos Alcántara le agradeció interpretar a Leo Dan, señalando que es un honor escucharlo en el papel y destacando cómo imita el acento y el timbre del artista.

Óscar López Arias resaltó su gestualidad y movimiento corporal en la imitación. Al haber tenido el placer de conocer al artista original, consideró que la característica calidez de Leo Dan se puede percibir en Piero.

Finalmente, Ricardo Morán comentó que, tras cada presentación, el participante mejora y se acerca más al timbre del artista. En cuanto al acento, le sugirió dejar de “sugerirlo” y mostrarse más seguro al momento de aplicarlo.

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