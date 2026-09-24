Valentina Valiente capítulo 143: Valentina se reencuentra con Don Edmundo tras ruptura con Frida

Al llegar de visita a buscarlo, Valentina lo saludó con afecto: “Hola, Edmundo”, a lo que el anciano reaccionó emocionado al verla: “Valentina…”. La joven le explicó de inmediato el motivo de su presencia: “Te estaba extrañando y quise venir a verte”.
Sin embargo, Don Edmundo descubrió rápidamente la verdadera razón de su llegada y le comentó entre sonrisas: “Lupe te llamó, qué mala mentirosa eres”. Ante el comentario, Valentina admitió la situación y le pidió que no tomara represalias contra la empleada: “Lo sé, pero no te vayas a molestar con ella”. Lejos de incomodarse, Don Edmundo agradeció el gesto: “Lupe hizo bien, porque verte es lo único que me reconforta”.
Valentina aprovechó la conversación para hacerle una propuesta muy especial: “Estaba pensando y no sé si te guste la idea… ¿Qué te parece si me quedo a dormir unos días por aquí?”. Sorprendido por el ofrecimiento, Don Edmundo le preguntó con ilusión: “¿En serio? ¿Te gustaría quedarte aquí?”, a lo que ella reafirmó con un sincero: “Claro que me gustaría”.
La respuesta conmovió a Don Edmundo, quien le expresó cuánto le alegra su compañía: “Ay, Valentina, tú me das mucha paz”. La escena concluyó con un tierno abrazo entre ambos, consolidando el fuerte vínculo afectivo que los une.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.