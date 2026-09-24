Yo Soy Conciertos 2026: “Nino Bravo” dio todo en el escenario con “Cartas Amarillas”

Walter Alburuqueque cantó como “Nino Bravo” el tema “Cartas Amarillas”. El participante dio todo en el escenario para sorprender y permanecer en la competencia. El jurado observó su capacidad vocal y su performance durante toda la presentación, para luego compartir sus apreciaciones.

Carlos Alcántara mencionó que la parte inicial de la canción le pareció algo irregular, ya que sintió que el participante no se encontraba del todo cómodo en la pista, aunque reconoció que fue mejorando y logró disfrutar más de la presentación conforme avanzaba.

Óscar López Arias coincidió con esta apreciación, pero resaltó los “vibratos” del participante, señalando que su entonación estuvo muy similar a la del cantante original y que prefiere quedarse con su impecable actuación en la segunda mitad de la presentación.

Finalmente, Ricardo Morán estuvo de acuerdo con el resto del jurado sobre algunos momentos de imprecisión en las notas, aunque resaltó los vibratos en las frases de la canción, en los que el participante tuvo una buena ejecución.

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