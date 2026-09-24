Valentina Valiente capítulo 143: Macarena se encuentra con Rebeca y le pide información oculta de Valentina

Macarena fue directa al grano sobre lo que buscaba conseguir de la exdirectora del orfanato: “Rebeca, yo lo que necesito es…”, pero fue interrumpida por Rebeca, quien dejó en claro sus intenciones tras su reciente libertad: “Antes de darte cualquier dato, quiero aprovechar que estoy bien salidita, perdí mucho tiempo en la cárcel”.

Macarena no dudó en ceder para asegurar el trato: “Okey, puedo darte un adelanto”. La propuesta económica cambió la actitud de Rebeca, quien celebró la negociación señalando: “Ahora sí estás hablando mi idioma”.

Macarena detalló el verdadero motivo de su búsqueda: “Necesito información valiosa de Valentina Ramos, no los chismes de la tele; algo que me pueda dar ventaja sobre ella”. Consciente del poder del secreto que custodia sobre la protagonista, Rebeca aceptó la oferta y cerró el acuerdo de inmediato: “Apunta mi número y transfiere, mamita; tengo lo que buscas”.

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