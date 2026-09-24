Valentina Valiente capítulo 143: Rocky le muestra “su mundo” a Brisa con un desayuno en el mercado

La cercanía entre Brisa y Rocky sigue aumentando en “Valentina Valiente”. En una reciente escena, ambos acudieron al mercado para disfrutar de un desayuno tradicional: “Me das dos panes con palta y dos jugazos, lo de siempre”, le indicó Rocky a la vendedora al momento de llegar.
Durante la estadía, la particularidad de las manías de Brisa no pasó desapercibida cuando comenzó a limpiar meticulosamente los cubiertos con papel. Ante la curiosidad de Rocky, quien le preguntó si tenía algún problema con la higiene del lugar, ella aclaró entre risas: “No, es una manía”.
Cuando la comerciante les indicó que el total era de 18 soles, Brisa reaccionó sorprendida comentando: “¡Qué barato!”. La respuesta no tardó en generar el asombro de Rocky: “¿Te parece barato 18 soles?”. La vendedora justificó la tarifa explicando que “la palta ha subido”, a lo que Brisa agregó en tono jovial: “Paga no más”.
Finalmente, tras efectuar el pago, Rocky le preguntó si disponía de timepo libre para seguir compartiendo el trayecto. Al recibir una respuesta afirmativa por parte de Brisa, le propuso continuar el recorrido: “Entonces como quieres conocer mi mundo, te hago el tour completo”. El encuentro cerró con un brindis entre risas y vasos de jugo, sellando la complicidad entre ambos personajes.
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