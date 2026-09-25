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Valentina Valiente capítulo 144: ¡Ataque en el carwash “Milagritos”! Un desconocido deja amenaza de extorsión

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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 Todo ocurrió en las instalaciones del carwash “Milagritos”, hasta donde llegó un sospechoso sujeto identificado como Leandro. Al ingresar, fue recibido por Soraya con un breve saludo: “Hola”, a lo que el hombre contestó presentándose: “Qué tal, un gusto, Leandro”.
De inmediato, Leandro comenzó a evaluar el lugar y comentó sobre los recientes cambios en el establecimiento: “Oye, han hecho remodelación acá, está chévere”, a lo que Soraya le aclaró la situación del negocio: “Son dueños nuevos”. Interesado en dar con los responsables del local, el sujeto preguntó: “¿Ellos están?”, recibiendo como respuesta de la joven: “Ahorita no, pero ¿en qué te puedo ayudar?”.
Fue en ese momento cuando Leandro dejó ver sus verdaderas intenciones y le extendió un encargo directo: “Me vas a hacer un favor, le vas a entregar esto y le vas a decir que me llame, es un tema de seguridad”. Al notar una actitud sumamente extraña y sospechosa en el hombre, Soraya reaccionó alarmada: “Señor, ¿qué busca? ¿Qué hace? ¡Ahhh!”.
Sin darle tiempo a reaccionar, el sujeto agarró un fierro y rompió una de las vitrinas del local. Tras sembrar el caos y el terror en el carwash de Rocky y Leo, Leandro se despidió con una escalofriante advertencia antes de darse a la fuga: “Ya sabes”, confirmando que el negocio está siendo víctima de una peligrosa extorsión.

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