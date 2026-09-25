Valentina Valiente capítulo 144: ¡Ataque en el carwash “Milagritos”! Un desconocido deja amenaza de extorsión

Todo ocurrió en las instalaciones del carwash “Milagritos”, hasta donde llegó un sospechoso sujeto identificado como Leandro. Al ingresar, fue recibido por Soraya con un breve saludo: “Hola”, a lo que el hombre contestó presentándose: “Qué tal, un gusto, Leandro”.
De inmediato, Leandro comenzó a evaluar el lugar y comentó sobre los recientes cambios en el establecimiento: “Oye, han hecho remodelación acá, está chévere”, a lo que Soraya le aclaró la situación del negocio: “Son dueños nuevos”. Interesado en dar con los responsables del local, el sujeto preguntó: “¿Ellos están?”, recibiendo como respuesta de la joven: “Ahorita no, pero ¿en qué te puedo ayudar?”.
Fue en ese momento cuando Leandro dejó ver sus verdaderas intenciones y le extendió un encargo directo: “Me vas a hacer un favor, le vas a entregar esto y le vas a decir que me llame, es un tema de seguridad”. Al notar una actitud sumamente extraña y sospechosa en el hombre, Soraya reaccionó alarmada: “Señor, ¿qué busca? ¿Qué hace? ¡Ahhh!”.
Sin darle tiempo a reaccionar, el sujeto agarró un fierro y rompió una de las vitrinas del local. Tras sembrar el caos y el terror en el carwash de Rocky y Leo, Leandro se despidió con una escalofriante advertencia antes de darse a la fuga: “Ya sabes”, confirmando que el negocio está siendo víctima de una peligrosa extorsión.
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