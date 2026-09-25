Valentina Valiente capítulo 144: Macarena arremete contra Brisa por venta de sus vestidos
Durante una reunión para revisar los avances de la venta de ropa de Macarena, Ximena expresó su entusiasmo inmediato ante las prendas: “Me encantan, va a ser un éxito”, a lo que Brisa sumó un comentario positivo anticipando el recibimiento del público: “Todo el mundo en el desfile lo va a amar”. Sin embargo, las palabras de Brisa incomodaron de inmediato a Macarena, quien la frenó en seco: “No es que sea para todo el mundo, es un desfile exclusivo”.
La tensión escaló cuando Brisa consultó sobre la estrategia digital: “¿Cuándo va a ser el lanzamiento de la marca en redes?”. Macarena rechazó tajantemente la idea: “Ay, Brisa, mis vestidos no son para la chusma, no los voy a vender en un live de TikTok, no way. Estos son vestidos exclusivos y solo puedes acceder con private shopping, con previa cita y referido por gente de confianza”.
Sus palabraas impactaron a Brisa, quien respondió con ironía: “Perdón, Maca, no quise sonar como alguien de la ‘chusma’”. Macarena agrandó el conflicto cuando mencionó que “Ha venido supercambiada de ese viaje a la India… Eso espero. ¿Y estoy invitada al desfile? Porque ahora soy de la ‘chusma’”. Ante el tenso intercambio, Ximena intervino para calmar las aguas: “No peleen”.
Buscando restar importancia a sus palabras, Macarena intentó dar por cerrado el tema antes de que Brisa se retirara: “No estamos peleando, obviamente estás invitadísima”. Sin embargo, una vez a solas con Ximena, esta última no dudó en dar su sincera opinión sobre la actitud de su amiga: “Yo la amo, ya… pero últimamente está insoportable”.
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