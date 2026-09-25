Yo Soy Conciertos 2026: “Sandro” hizo vibrar al público con “Mi Amigo El Puma”
Miguel Quito interpretó a “Sandro” cantando el tema “Mi Amigo El Puma”. Con toda la actitud y sensualidad que caracterizan al artista, Miguel ofreció una excelente actuación que fue apreciada por el jurado, quien posteriormente compartió su devolución sobre su presentación.
Carlos Alcántara opinó que su voz se adelgazó un poco más de lo que hubiera esperado, aunque destacó que el timbre, la entrega y el entretenimiento hicieron de esta una buena presentación.
Aldo Miyashiro comentó que, en algún momento, su voz pudo llevar la emoción al máximo, haciendo que la canción explotara un poco más en lo vocal. Esa fue su única observación, ya que, en general, consideró que hizo divertir por completo al público de “Yo Soy”.
Ricardo Morán le deseó una extensa trayectoria como imitador de Sandro, resaltando que acaba de marcar un precedente por el gran nivel de su actuación, uno al que acostumbrará a quienes lo vayan a ver.
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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
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